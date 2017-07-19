Mersin'de bal ormanları arıcılarla buluştu

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de 22 bin 465 dekarlık alanda 44 bin 550 kovan kapasiteli 29 adet bal ormanı, arıcıların hizmetine sunuldu.



Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Mersin'deki arıcılar kışlık konaklama yeri olarak kullandıkları alt rakımdaki bal ormanlarından, ballı bitkilerin çiçeklenme dönemlerinin başladığı üst rakımlardaki bal ormanlarına taşınmaya başladı. 1 ay içinde sağımlara başlanacağını belirten arıcılar, kendilerine tahsis edilen bal ormanlarından oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bal ormanlarından arıcılar tarafından duyulan bu memnuniyetin daha da artması için arıcıların istekleri göz önüne alınarak, bal ormanlarına tohum ve fidan takviyesi, can suyu havuzları yapımı gibi çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. Yılmaz, yapılan çalışmalarla Mersin’deki arıcıların yıllık gelirlerinin yaklaşık 45 milyon lira olmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.