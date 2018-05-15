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Mersin'de bir kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadına araçla çarparak kaçan sürücü, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Mersinde bir kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

15 Mayıs 2018 15:06

Mersin Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde bir sürücü, aracıyla D-400 yolu üzerinde yürüyen bir kadına çarptı. Kadın kazanın olduğu yerde hayatını kaybederken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 121'inci JASAT Tim Komutanlığı ve Tömük Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip inceleme başlattı. Ekipler, olay yerindeki parçaları ve D-400 karayolunu gören iş yerlerindeki kamera görüntülerini inceleyerek kazayı yapan aracı tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde, araç sürücüsünün Erdemli ilçesi Karayakup Mahallesi'nde babasına ait evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, eve operasyon düzenledi.
Olay yerinden alınan araç parçaları ile mukayese edildiğinde, evin önündeki araçla birebir örtüştüğünü tespit eden ekipler, şüpheliyi trafik kazası sonucu taksirle öldürme suçundan gözaltına aldı. İfadesinin ardından şahsın adli makamlara sevk edildiği bildirildi.  

 

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