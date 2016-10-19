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Mersin'de bir kişi sulama kanalında ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir kişi, sulama kanalında ölü bulundu.

Mersinde bir kişi sulama kanalında ölü bulundu

19 Ekim 2016 12:49

Edinilen bilgiye göre, Gürlevik Mahallesi'nde annesi Sakine Cesur (80) ile birlikte yaşayan Mevlüt Cesur (57), gece evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Sabah oğlunun yatağında olmadığını fark eden anne Sakine Cesur'un durumu yakınlarına haber vermesiyle başlatılan arama çalışmalarında, Mevlüt Cesur'un sulama kanalı içerisinde cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ölen şahsın vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

Cesur'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada oğlunun ölümü üzerine fenalık geçiren tansiyon hastası anne Sakine Casur'a, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Ali Tandoğan
MERSİN 


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