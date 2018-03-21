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Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Mersin Bölge Başkanlığı ile Mersin Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen çalışmada, kamu kurum va kuruluşlarına yönelik bombalı eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK/KCK üyesi 7 kişi, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Mersinde bombalı eylem hazırlığındaki PKKlılar yakalandı

21 Mart 2018 09:41

Alınan bilgiye göre, PKK/KCK terör örgütü üyelerinin Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları bilgisine ulaşan MİT Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün bombacısı 'Denktav' kod adlı İdris D.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi Mersin'de, droncu Barış Can S. ile birlikte 4 kişi de İstanbul'da gözaltına alındı.

"Kuzey Irak'ta patlayıcı eğitimi almış"

Şüphelilerden 'Denktav' kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce Mersin'e geldiği, bu süre zarfında şüphe çekmemek için inşaat ve atölyelerde çalışarak kendisine normal bir vatandaş görüntüsü verdiği belirtildi.

"Bombalı saldırı için keşif yaptığı ortaya çıktı"

Gözaltına alındıktan sonra bilgisayar ve cep telefonunda patlayıcı hazırlamak için araştırma yaptığı tespit edilen zanlının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği, bomba eğitimi aldıktan sonra eylem için Mersin'e geldiğini söylediği ifade edildi. Mersin'de kaldığı süre içerisinde düşük model bir araç satın almak için araştırma yaptığı da belirliten şüphelinin ayrıca, adliye, emniyet, jandarma ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile tesislerinde keşif yaptığı kaydedildi.

İstanbul'da yakalanan Barış Can S.'nin (29) ise drone eğitimi aldığı ve örgütün droncusu olarak bilindiği belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İdris D. ile Barış Can S. tutuklanırken, M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K. 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.  

Hüseyin Kar

Etiketler: bombalı eylem, mersin

 

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