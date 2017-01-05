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Mersin'de cirit gösterisi nefes kesti

Toroslar Belediyesi tarafından, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Cirit Grubu'nun gösterileri nefes kesti.

Mersinde cirit gösterisi nefes kesti

05 Ocak 2017 12:29

Yumuktepe futbol sahasında gerçekleştirilen ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın da izlediği cirit gösterisi, yoğun ilgi gördü. Etkinlikte konuşan Tuna, düzenledikleri bu tür etkinliklerle, tarih şuurunu unutturmamayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Tuna, "Bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız yaşayabiliyorsak, atalarımızın geçmişte verdiği mücadeleler sayesindedir. İşte biz göreve geldiğimiz yıldan bugüne kadar kentimizin kurtuluş günü olun 3 Ocak’ı, milletin kendi bayramını kutladığı bir bayram haline dönüştürdük. İlk organizasyonu biz yaptık ama millet zafer yürüyüşüne katılarak bayramı sahiplendi. Kuva-yi Milliye Anıtından, Cumhuriyet Meydanına kadar 6 kilometrelik kulvarı hiç yorulmadan kat ettiler. Ancak bu yıl olağanüstü hal olmasından dolayı ve güvenlik gerekçesiyle valilikten izin alamadığımız için yürüyüşümüzü gerçekleştiremedik. Ama bu yürüyüş, Ulu Önderimiz Atatürk’ün, 'Gidip Toros dağlarına bakın, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' sözünün altında yatan bir gerçeklik ve o dumanın tütmesinin ifadesidir" dedi.
İnşallah bu yürüyüşün gelecek yıllarda da devam edeceğini ifade eden Tuna, "Bu toprakları kanlarıyla ve canlarıyla vatan yapan başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Mersin’in kurtuluşuna katkısı olan atalarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Allah bir daha bu millete kurtuluş mücadelesi yaşatmasın ve bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu coğrafyada yaşamak zor olduğu için bir tek şansımız var. O da milletin değerlerinde, ortak paydasında bir ve beraber olmaktan geçiyor” diye konuştu.

Bu yıl 13. kez Toroslar’da gösteri yapan Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Cirit Grubuna ve yöneticilerine 3 Ocak kutlamalarına verdikleri desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür eden Tuna, amaçlarının bilgi çağının ve teknolojinin geliştiği bu dönemde ata sporu ciriti ve değerleri unutturmamak ve genç nesillere tanıtmak olduğunu söyledi.

Tuna, kutlamalara katkılarından dolayı Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahattin Örs’e teşekkür plaketi takdim ederken, Örs'de Erzurum’a özgü oltu taşı bir tespih hediye etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı cirit gösterisi, kurtuluş ateşinin yakılmasıyla başladı. Erzurum Çiftlik Atlı Spor Kulübü sporcuları, Toroslar halkına zevkli bir gösteri maçı izletti. 

Etiketler: toroslar


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