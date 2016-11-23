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Mersin'de DAEŞ ve PKK üyesi 14 kişi tutuklandı

Mersin'de terör örgütleri DAEŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü tutuklandı.

Mersinde DAEŞ ve PKK üyesi 14 kişi tutuklandı

23 Kasım 2016 18:09

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, DAEŞ terör örgütüne finansal yardım ve yataklık yaptıkları, para transferlerine aracılık ettikleri, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgüt ile iltisaklı oldukları tespit edilen 2’si Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ayrıca yine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda ise merkez Akdeniz ilçesinde halkı toplanma ve izinsiz gösteri yapmaya çağırarak eylemlere katıldıkları ve sosyal paylaşım sitesi üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 14 kişi ile bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosunda silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. 

Etiketler: DEAŞ, pkk


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