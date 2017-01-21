Olay tarihinde Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan, şu anda Mersin merkezde kiralık bir evde oturan 33 yaşındaki Şenay S., kayınpederi M.S. ile ilgili taciz iddiasını İHA muhabirine anlattı. Henüz 5 yaşındaki kızı A.S.’nin yaşadıklarını gözyaşları ile anlatan ve insanın kanını donduran ifadeler kullanan Anne Şenay S., kayınpederinin kızını taciz ettiğini 3 Eylül 2016 tarihinde Mut’taki evlerinde öğrendiklerini ifade etti.

“Kayınpederim, kızımı defalarca taciz etmiş”

Evde eşi O.S. ve kendi ağabeyi ile birlikte oturdukları sırada kayınvalidesinin telefonla arayarak çocukları istediğini belirten Şenay S., kızı A.S.’nin bir anda “Baba ben dedemlere gitmem. Dedem her gittiğimde ben çekiyorum külotumu indiriyor. Bana içki içiriyor. Bana çıplak filmler izletiyor” dediğini aktardı. O anda şok olduklarını ve 10-15 dakika donup kaldıklarını belirten Anne Şenay S., daha sonra kızlarına daha farklı neler olduğunu sorduklarında, minik A.S.’nin, dedesinin tacizlerini tüm ayrıntılarıyla anlattığını söyledi. Kayınpederinin kızına defalarca cinsel organıyla ve eliyle tacizde bulunduğunu öğrendiklerini kaydeden Anne Şenay S., “Biz kızımın anlattıklarını duyunca şok olduk. Duyduklarımıza inanamadık ve sürekli sorduk. Hep aynı şeyleri tekrarladı bize. Daha sonra olayı bilsin diye kaynanamın yanına gittik ve anlattık. Kızım ona da anlattı ama o böyle bir şey olamayacağını söyleyerek, bizi evinden kovdu” dedi.

Bu olaydan sonra eşinin bir türlü kızına inanamadığını ifade eden Şenay S., ağabeyi ile birlikte, eşini polise şikayette bulunmaları için ikna etmeye çalıştıklarını belirtti. Ancak, eşinin ikna olmadığını ve babasını eve çağırarak, olayı sorduğunu anlatan Anne Şenay S., “Babası bunun yalan olduğunu söyledi. Kızım sürekli ağlıyordu. Kayınbabam bize intizar ederek evden gitti. Biz de kızımızı tekrar konuşturarak anlattıklarını videoya aldık” diye konuştu.

Eşine, karakola gitmeleri için sürekli baskı yaptığını ama ikna edemediğini dile getiren Şenay S., bir gün eşinden habersiz karakolu aradığını ve durumu anlattığını belirterek, polisin çağırması üzerine eşiyle birlikte karakola gidip ifade verdiklerini söyledi. Kızının Adli Tıp Raporu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirildiklerini ifade eden Şenay S., burada kızının uzmanlar tarafından da muayene edildiğini kaydetti.

“Daha önce bana ve anneme de tacizde bulunmuştu”

Kayınpederi M.S.’nin daha önce hem kendisine hem de annesine tacizde bulunduğunu da iddia eden ve olayın ayrıntılarını anlatan Şenay S., bu süreçte başka çocuklara da tacizde bulunduğu duyumlarını aldıklarını söyledi. Eşinin daha sonra kendisine tavır almaya başladığını, şikayetini geri alması için baskı yaptığını anlatan Şenay S., “Eşim, olaya bir türlü inanamadığını söylemeye başladı ve çocuğuma deliymiş gibi muamele yapmaya başladı. Bana da şikayetimi geri almam ve davadan vazgeçmem için baskı yapıyordu. Ben vazgeçmeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine eşinin kendisini dövdüğünü ve evden kovmakla tehdit ettiğini anlatan Şenay S., bu süreçte, davanın hızlanması için Ankara dahil birçok yere başvurduğunu belirtti. Eşinin baskılarına daha fazla dayanamayarak 30 Eylül tarihinde 3 çocuğuyla birlikte Mersin’e gelerek sığınma evine yerleştiğini ve yaklaşık 4 ay burada kaldığını anlatan Anne S., “Daha sonra yapılan yardımlarla bir ev kiraladım ve buraya taşındım. Komşularım bana sahip çıktı ve ihtiyaçlarımızı gideriyor” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanına sesleniyorum, bize sahip çıksınlar. Kızıma yapılanlar cezasız kalmasın”

Yaklaşık 1,5 ay önce eşine de boşanma davası açtığını söyleyen Şenay S., “Böyle bir insanla kesinlikle olamam. Kızına inanmayan biriyle olamam. Kızının öğretildiğini, benim iftira atıp kaçtığımı ve yalan söylediğimi düşünüyorlar. Ben gerekenin yapılmasını istiyorum. Kızıma yapılanlar cezasız kalmasın. Cezasını çeksin. Cumhurbaşkanına sesleniyorum buradan, bize sahip çıksınlar. Kızıma bunu yapanlar bedelini ödesin. Bize yardım edilsin lütfen, rica ediyorum” dedi.

Av. Arıcı: “M.S.’nin en ağır cezayı alması için Şenay Hanım’ın yanında olacağız”

Taciz olayı ile yakından ilgilenen Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nde görevli Av. Şerife Arıcı Yıldız ise nöbette olduğu bir gün Şenay S.’nin müracaatını aldığını ve olayın takipçisi olduğunu söyledi. Şenay S.’nin, eşinin kendisini iftiracı durumuna getirmesinden ve soruşturmanın ilerlememesinden şikayetçi ve kaygılı olduğunu belirten Arıcı, Mut Cumhuriyet Savcısı’nın önce izinde olması daha sonra da tayininin çıkması nedeniyle sürecin bu kadar uzadığını ifade etti. Bugünlerde Mersin Çocuk İzlem Merkezi’ne ve çocuğun raporu için Mersin Üniversitesi’ne yazı yazılacağını öğrendiğini anlatan Arıcı, “Şimdi bunu bekliyoruz. Biz Kadın Hakları Merkezi olarak da ben avukat olarak şahsen de Şenay Hanım’ın sonuna kadar yanındayız. Çocuk istismarları, cinsel taciz ve saldırıları son günlerde toplumda çok artmış durumda. Bununla toplumsal mücadele etmeden ve cezalandırılmayı sağlamadan baş etmemiz mümkün değil. Hala dava açılmadı, şu anda soruşturma aşamasında olay. Olayın aile içinde gerçekleşmiş olması, dede tarafından bu kadar küçük yaşta bir çocuğa yapılmış olması, boyutunu, korkunçluğunu çok daha artırıyor. Bundan sonra da takip edeceğiz. Dava aşamasında Şenay Hanım’ın yanındayız. M.S.’nin en ağır cezayı alması için yanında olacağız” dedi.



Hüseyin Kar-Kıymet Gökçe