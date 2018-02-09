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Mersin'de dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı

Mersin açıklarında balıkçılar, 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlında dev pamuk cinsi köpek balığı yakaladı. Açıkta balıklara saldıran köpek balığı, 4 saatlik bir uğraş sonucunda yakalandı. Mersin Balık Pazarına getirilen köpek balığı gören herkesin ilgisini çekerken, çoğu vatandaş balıkla fotoğraf çektirdi.

Mersinde dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı

09 Şubat 2018 12:00
Mersin'de dev köpek balığı, balıkçıların ağına takıldı - Tıkla İzle

Mersin açıklarında dün avlanmaya çıkan balıkçıların ağlarına, dev köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki pamuk cinsi köpek balığı, görenlerin ilgisini çekiyor. Sabah saatlerinde balık pazarına getirilen balığı, 7 kişi ancak kaldırabilirken, çevreden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle balığı izledi. Balıkçılar ve vatandaşlar dev köpek balığı ile fotoğraf çekilirken, balığın özellikle kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak olması vatandaşların takdirini kazandı.

"4 saatlik bir uğraş sonucunda köpek balığı yakalanmıştır"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balığın dün gece avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından yakalandığını ifade ederek, "Balıkçılarımız Cezmi Bey isimli balıkçı teknemiz ile yaklaşık 12 mil açıkta balık tutarken, köpek balığının bölgede bulanan balıklara saldırmasından dolayı yakalamak zorunda kalmışlar. 4 saatlik uğraş sonucunda köpek balığını yakalamışlar. Tuttuğumuz köpek balığı yaklaşık 5 metre boyunda ve 300 kilogram ağırlığındadır. Bugün bunu Balık Pazarı'nda sergileyeceğiz. Tabi havaların ısınmasıyla birlikte köpek balıkları da bu tarafa doğru kaymaya başladı ve piyasaya çıkıyorlar. Tabi bunlar sahile yakın yerlerde yaşamazlar, yaşayamazlar. Bu balıklarla hep çok açıklarda karşılaşıyoruz. Balıkçılarımız da dün açıklarda bu balığı görmüşler" diye konuştu.

"Kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak"

Köpek balığı etinin ve ciğerinin kanser hastalarına çok iyi geldiğini vurgulayan Polat, "Bizim derneğimize kayıtlı olan kanser hastası vatandaşlarımız var. Köpek balığının eti ve ciğeri kanser hastalarına çok iyi geliyor. Hayvanlar ve insanlar içerisinde kansere yakalanmayan tek canlı köpek balığıdır. Onun kafasından kuyruğuna kadar bir ciğeri vardır. Hemen hemen boyu kadar bir ciğeri vardır. Onun da etkisiyle kansere yakalanmıyor bu hayvanlar. Kanser tedavilerinde de özellikle köpek balığı ciğeri kullanılıyor. Bugün balık pazarında bunu sergiledikten sonra kanser hastalarımıza bunu ücretsiz dağıtacağız. Ayrıca bunun dışında da bütün vatandaşları pazarımıza bekliyoruz. Şu anda balık çeşidimiz bol, fiyatlarımız ucuz. Halkımız gelsinler, balıklarımızı görsünler" şeklinde konuştu.

Etiketler: köpek balığı, mersin

 

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