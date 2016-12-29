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Mersin'de 'Dışarı çıkmayın' uyarısı

Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Mersin'de dün geceden beri etkili olan ve kentin büyük bir bölümünde hayatı felç eden sağanak yağmurla ilgili vatandaşları uyardı. Açıklamalarda, zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarı çıkmamaları istendi.

Mersinde Dışarı çıkmayın uyarısı

29 Aralık 2016 12:21

Valilikten yapılan yazılı açıklamada il genelinde devam eden sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle, zorunlu haller dışında vatandaşların yaya olarak veya özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, acil durumlarda ise 112 acil çağrı merkezimizi arayıp bilgi vermelerinin, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise kentin 28 Aralık gecesinden başlayan ve şiddeti eksilmeyen kuvvetli yağmur nedeniyle olumsuz koşullar yaşadığını ifade edilerek, "Meydana gelen şiddetli yağmur, olası sel riskini de beraberinde getirmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen resmi rakamlara göre 29 Aralık 2016 günü saat 09.15’e kadar metrekareye düşen yağmur miktarı 125 kilograma ulaşmış ve açıklamanın yapıldığı saatlerde de halen devam etmektedir. Mersin bu kadar yoğun yağışı tüm dünyanın dikkatini çeken 2001 yılı sel felaketinde yaşamıştır. 2001 yılı Aralık ayında birçok vatandaşımızın canını yakan ve kenti bir harabeye döndüren yağış miktarı metrekareye 127 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Aradan geçen 15 yıllık zaman zarfında, Büyükşehir Belediyemiz ve MESKİ, her türlü önlemi almış, kentimizin bir daha böyle acılar yaşamaması için üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır" denildi.

Kriz masası oluşturuldu
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz yönetiminde kriz masası oluşturulduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:
"Resmi rakamlara göre bu kadar kısa sürede bu kadar fazla yağış en son 2001 yılında gerçekleşmişti. 2001 yılında metrekareye düşen yağmur resmi rakamlara göre 127 kilogram olarak kayıt altına alınırken, günümüzde meydana gelen 125 kilogramlık yağmura rağmen kentimiz bu afeti en az zararla atlatabilmiştir. Özellikle son 2,5 yılda altyapıya ayrılan mesai ve gerçekleşen çalışmalar neticesinde, 100 kilogram yağışta sel yaşanan kentimizde, artık 125 kilogram yağışta dahi büyük felaketler yaşanmaması teselli kaynağımız olmuştur. Rakamlara bakıldığında bu kadar kuvvetli yağış, bilimsel açıdan da ‘Afet’ olarak değerlendirilmektedir. Ancak afet durumunda olan kentimizde Büyükşehir Belediyemiz ve MESKİ yaklaşık 500 kişi ve yüze yakın iş makinesi ve araçlarla bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için can siperane çalışmakta, İtfaiye ekiplerimiz de vatandaşımızın yardımına koşmaktadır. Şiddetli kar yağışının ardından kuvvetli yağmur ile adeta bir sınav veren kentimiz, görevi başındaki ekiplerimizin çalışmaları ve duyarlı vatandaşlarımız sayesinde bu afeti en az zararla atlatacaktır. Vatandaşlarımızdan mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını ve her türlü olumsuz koşulla karşı karşıya kalmaları durumunda belediyemiz 444 2 153 numaralı çağrı merkezimizi aramalarını rica ederiz.”  

Etiketler: mersin valiliği


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