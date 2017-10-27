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Mersin'de emlak dolandırıcılığı operasyonu: 28 gözaltı

Mersin'de vatandaşların taşınmazlarını hileli yollarla satın alarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişiden 25'i adliyeye sevk edildi.

Mersinde emlak dolandırıcılığı operasyonu: 28 gözaltı

27 Ekim 2017 16:22

Mersin Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hileli yollardan taşınmaz dolandırıcılığı yaparak haksız menfaat temin ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.
Aralarında 3 noter çalışanı, emlakçı ve tapu müdürlüklerinden emekli kişilerin de bulunduğu zanlıların, sözde maddi değeri düşük taşınmazlarını satmak için hileli yollarla satıcılardan genel vekaletname aldıkları, bu vekaletname ile ikna edilen taşınmaza ait bilgiler yerine ele geçirmek istedikleri taşınmaza ait bilgileri girerek satış yaptıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin bu şekilde şu ana kadar 16 ayrı olaya karıştıkları ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılığın talimatı ile serbest bırakılırken, 25'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bazıları adliyeye getirilişleri sırasında çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi. 

Hüseyin Kar
 

Etiketler: mersin

 

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