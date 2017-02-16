Evdeki kadını ve torununu dışarı çıkaran işçilerden ikisi dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde parke çalışması yapan Erdemli Belediyesi bünyesindeki taşeron işçiler Ümmühan Yel'e ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görerek, durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekibi geline kadar yangına müdahale eden işçiler, ev sahibi Ümmühan Yel (56) ve torununu evden çıkararak, evdeki mutfak tüpünü söküp, yangının diğer odalara sıçramasını engellemeye çalıştı.

Davultepe itfaiye noktasından bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir İtfaiyesi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Taşeron işçilerin sağlık durumu iyi

Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 taşeron işçiyi mahalle muhtarı eski sahil beldesi Çeşmeli'ye kadar ulaştırdı. İşçiler Çeşmeli'de 112 acil servisine alınarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalede bulunulan ve müşahede altında tutulan işçiler bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Sarıyer Muhtarı Hacıbekir Demirarslan, parke çalışması yapan teşeron işçilerin büyük bir fedakarlıkla vatandaşları evden çıkardığını ve yangına müdahale ettiğini söyledi.

Demirarslan, "Büyük bir facianın önüne geçildi. İki arkadaşımız dumandan etkilenince özel aracımızla Çeşmeli'ye kadar götürdük. Bizi 112 acil servis ekibi karşıladı. 112 ekibiyle işçileri hastaneye götürdük. Burada müşahede altında tutuldu. Çok şükür arkadaşlarımız taburcu oldu ve evlerine döndü" diye konuştu.