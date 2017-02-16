Diğer
Kategoriler

Mersin'de ev yangını

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangına parke döşeyen belediyenin taşeron işçileri müdahale etti.


16 Şubat 2017 10:53

Evdeki kadını ve torununu dışarı çıkaran işçilerden ikisi dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde parke çalışması yapan Erdemli Belediyesi bünyesindeki taşeron işçiler Ümmühan Yel'e ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görerek, durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekibi geline kadar yangına müdahale eden işçiler, ev sahibi Ümmühan Yel (56) ve torununu evden çıkararak, evdeki mutfak tüpünü söküp, yangının diğer odalara sıçramasını engellemeye çalıştı.
Davultepe itfaiye noktasından bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir İtfaiyesi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Taşeron işçilerin sağlık durumu iyi

Yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 2 taşeron işçiyi mahalle muhtarı eski sahil beldesi Çeşmeli'ye kadar ulaştırdı. İşçiler Çeşmeli'de 112 acil servisine alınarak Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalede bulunulan ve müşahede altında tutulan işçiler bir süre sonra hastaneden taburcu edildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Sarıyer Muhtarı Hacıbekir Demirarslan, parke çalışması yapan teşeron işçilerin büyük bir fedakarlıkla vatandaşları evden çıkardığını ve yangına müdahale ettiğini söyledi.

Demirarslan, "Büyük bir facianın önüne geçildi. İki arkadaşımız dumandan etkilenince özel aracımızla Çeşmeli'ye kadar götürdük. Bizi 112 acil servis ekibi karşıladı. 112 ekibiyle işçileri hastaneye götürdük. Burada müşahede altında tutuldu. Çok şükür arkadaşlarımız taburcu oldu ve evlerine döndü" diye konuştu. 

Etiketler: ev yangını, mersin, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!