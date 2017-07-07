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Mersin'de eylem hazırlığındaki DEAŞ'a darbe

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Mersinde eylem hazırlığındaki DEAŞa darbe

07 Temmuz 2017 08:57

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanlarınca yurt genelinde birçok bölgede Ramazan ayında ve Ramazan Bayramı sürecinde turistik tesislere, cami ve cemevleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara yönelik terör eylemi gerçekleştirileceği yönünde istihbarat alan polis, örgüt militanlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bir süredir takip edilen DEAŞ üyelerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda örgütün hedef ve eylemleriyle ilgili dijital veriler elde edildi.

Birçoğunun emniyet müdürlüğünde kaydı bulunan ve Suriye ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden Halil Y. (21) ile Ahmet D. (32) tutuklanırken, diğer 5 kişi ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. 

Etiketler: DEAŞ, mersin


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