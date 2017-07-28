Mersin'de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Özel sektör çalışanı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, biri adli kontrol kapsamında olmak üzere 4 kişi serbest bırakılırken, 25 kişi ise 'tutuklanmaları' talebiyle mahkemeye sevk edildi. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.