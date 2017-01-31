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Mersin'de FETÖ'den gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi

Mersin’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgüt faaliyetlerine devam ettikleri ve finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersinde FETÖden gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi

31 Ocak 2017 12:38

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak Mersin’de örgüt faaliyetlerine devam ettikleri, finans sağladıkları iddiasıyla 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Bugün emniyette ifadeleri tamamlanan 13 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Toros Devlet Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 

Koray Ünlü

Etiketler: mersin


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