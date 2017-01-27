Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün boyunca görülen davaya, sanıklar ve avukatları katıldı.

Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada, Hatay ve Osmaniye'deki cezaevlerinde bulunan, aralarında dönemin Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu ve çeşitli belediyelere danışmanlık yaptığı öne sürülen Erkan Karaaslan'ın da olduğu 11 tutuklu sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmalarını yaptı.

Yargılamanın son gününde dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özgür Sanal'ın da aralarında olduğu tutuksuz yargılanan sanıkların dinlenildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan C.T. ile S.Y.'nin tahliyelerine, diğer 9 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında daha önce verilen adli kontrol kararını da kaldırarak, duruşmayı erteledi.

"Belediyenin bütçesi paravan şirketler aracılığıyla FETÖ'ye aktarıldı"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından, 11'i tutuklu 32 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırmak", "Darbe girişimine kalkışma", "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütüne finans sağlama" gibi suçlardan hazırlanan 127 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında 10 yıldan, ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, bazı sanıkların belediyenin bütçesini paravan şirketler aracılığıyla FETÖ'ye aktardığı iddia edildi. İddianamede, tutuklu sanıklardan Tunçsu'nun, FETÖ'nün 2014 yılında bir otelde düzenlediği toplantıya katıldığı, 2015 yılında da Büyükşehir Belediyesine ait ekmek fabrikasının personel çalıştırma ihalesini, daha düşük teklif veren başka bir firma olmasına rağmen FETÖ'ye ait bir şirkete verdiği öne sürüldü. Sanığın, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde de kendisini sözde "sıkıyönetim garnizon komutanı" ilan eden ve darbeden sonra tutuklanan, dönemin Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile telefonda görüştüğünün tespit edildiği de iddianamede yer aldı.

İddianamede ayrıca, tutuklu sanıklardan Özel Kalem Müdürü Aydoğdu'nun, özel kalem bütçesine ayrılan ödeneği, FETÖ'ye ait olan bir firmaya aktararak araç kiraladığı, eşinin de bu şirketten avukatlık bedeli aldığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de arasında yer aldığı 50'ye yakın belediyeye danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen tutuklu sanıklardan Erkan Karaaslan'ın da belediye kaynaklarını FETÖ'ye aktardığı ifade edildi.