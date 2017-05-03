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Mersin'de fuhuş çetesine operasyon

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uluslararası fuhuş şebekesi çökertilirken, 23 kişi tutuklandı.

Mersinde fuhuş çetesine operasyon

03 Mayıs 2017 11:00
Mersin'de fuhuş çetesine operasyon - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık bir soruşturma sonunda Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde organize suç örgütü tarafından insan ticareti ve fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Gürcistan, Fas ve Azerbaycan'dan gelen zor durumdaki kadınlar ile Suriye'de yaşanan savaştan kaçan kadınları bakıcılık ve temizlik işlerinde çalışacakları vaadiyle kandırarak kiraladıkları evlerde fuhşa zorladığı iddia edilen suç örgütü üyelerine yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt üyelerince evlerde zorla tutulduğu belirlenen 6'sı yabancı, biri 18 yaşından küçük 14 kadın kurtarılırken, Suriye, Azerbaycan, Fas ve Gürcistan uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Suç örgütüne ait adreslerde yapılan aramalarda ise fuhuşa zorlanan kadınlara imzalatılan yüksek meblağda senetler ile kadınların kaçmasını önlemek için el konulan pasaportlar, kenevir bitkisi, cinsel uyarıcı haplar, yurt dışı para gönderme dekontları ve çok miktarda para ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan suç örgütü üyesi 24 şüpheliden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. 

Etiketler: fuhuş çetesi, mersin, operasyon


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