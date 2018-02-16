Mersin'de fuhuş operasyonu....

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mut Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, uzun süredir takibe alınan şüphelilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki 4 otel ve 3 gazinoya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 'fuhuşa teşvik, yer temini ve aracılık etmek' suçlarından 24 şahıs ile fuhuş yapan 35’i yabancı uyruklu 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 16’sı tutuklandı, 8'i adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Fuhuş yapan 38 kadından 5’inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edilirken, fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 35 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

Öte yandan, aynı operasyonda gözaltına alınan Mut Belediye Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Amatör Lig takımlarından Mut İdmanyurdu Kulüp Başkanı Yusuf Uzun'da 'rüşvet' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzun'un, kulübe yapılan bir bağışın alındı makbuzu kesilmediğinden dolayı tutuklandığı ileri sürüldü.

Hüseyin Kar