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Mersin'de gözaltına alınan DEAŞ'lı sayısı 5'e yükseldi

Mersin'de terör örgütüne DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi.

Mersinde gözaltına alınan DEAŞlı sayısı 5e yükseldi

07 Şubat 2018 18:23

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin, Irak ve Suriye'de hakimiyetlerini kaybetmesinin ardından kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt yapılanması içerisinde, örgütün infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 DEAŞ'lının, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere dün gece saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonun devamında belirlenen adreslere de operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. 

Etiketler: mersin

 

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