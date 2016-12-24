Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mersin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 16 kişi tutuklandı

Mersin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 16 kişi tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mtlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte, soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi.

Mersinde HDP İl Başkanı ile birlikte 16 kişi tutuklandı

24 Aralık 2016 20:46

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan 139 kişiden 112'si, geçtiğimiz hafta başında düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, adliyeye çıkarılan 89 kişiden 45'i tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında bu sabah adliyeye sevk edilen 22 kişiden, aralarında HDP İl Başkanı Sadun Doğan ile Akdeniz Belediyesi Eşbaşkanı Yüksel Mutlu'nun da bulunduğu 16 kişi daha tutuklandı. Son tutuklamalarla birlikte, soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi.
Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de aralarında olduğu 27 kişinin ise halen arandığı bildirildi. 

Etiketler: HDP İl Başkanı, mersin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç