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Mersin'de HDP'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Mersin'de merkez ilçe HDP'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, polis eşliğinde geldiği belediye binasında yönetimi devraldı.

Mersinde HDPli Akdeniz Belediyesine kayyum atandı

18 Aralık 2016 13:36

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalama kararı ile aranan HDP'li Fazıl Türk'ün Belediye Başkanı olduğu Akdeniz Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, bugün polis eşliğinde geldiği belediye binasında, Başkanvekili Bedrettin Gündeş'ten yönetimi devraldı. Binada polisin aramaları sürerken, çevik kuvvet polisleri, zırhlı araç desteğinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz hafta başında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de bulunduğu 139 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 94 kişi yakalanmıştı. 

Hüseyin Kar
 

Etiketler: adana, mersin


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