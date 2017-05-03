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Mersin'de ilçe emniyet müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Mersin'de Erdemli İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte gümrük müdürlüğünde görevli bir kişi, rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Mersinde ilçe emniyet müdürü rüşvetten gözaltına alındı

03 Mayıs 2017 17:42

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı kamu görevlilerinin FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalarla ilgili olarak, bir şahıstan, 'FETÖ soruşturmalarından kurtaracakları vaadiyle kendisinden 90 bin TL rüşvet talebinde bulundukları' şeklinde bilgiler alınması üzerine, Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan A.D. ile gümrük müdürlüğünde görevli A.E.'nin rüşvet aldıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 


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