Mersin'de kaçakçılık operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde 21 iş yerine operasyon düzenlenerek arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 bin 275 adet cinsel içerikli hap, 30 adet cinsel içerikli sprey, krem ve sıvı ilaç, 200 paket sigara filtresi, bin 650 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 bin 66 paket gümrük kaçağı sigara, 15 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki, 15 adet elektronik sigara likidi ve 20 adet nargile tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.