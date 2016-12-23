Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı mahalle yolları ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde ise iki gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 60 santimetreyi aştığı kent merkezinde park halindeki bazı araçlar adeta kar örtüsünden görünmedi.

Özellikle şehir merkezinde kar lastiği ve zinciri takmayan trafikte seyredemedi. Yolda kalan ve yoldan çıkan araçlar vatandaşların yardımıyla gidebildi. Kar birikmesine dayanamayan işyerlerinin önünde bulunan bazı gölgelikler ise göçtü. Çatılara çıkan vatandaşlar biriken karları kürekle temizledi. Sokakta karın keyfini çıkaran çocuklar ise kartopu oynadı. Kara hasret kalan ilçe halkı kardan adam yapmaktan da geri kalmadı.

Mahalle yollarında mahsur kalan araçlar ise Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi'nce kurtarıldı. Şehir merkezinde Mersin Büyükşehir ve Mut Belediyesi araçları 24 saat yolda biriken kar temizliği ile mücadele etti.

2 ağılının tavanının göçmesi sonucu toplam 125 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Okullar ise kar yağışından dolayı ulaşım sağlanamadığı için tatil edildi.

Hasan Çetin

MERSİN