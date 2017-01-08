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Mersin'de kayıp 2 kişinin aranmasına devam edildi

Mersin'de sel sularına kapılarak sürüklendikleri dere yatağında kaybolan biri çocuk 2 kişinin aranmasına devam edildi.

Mersinde kayıp 2 kişinin aranmasına devam edildi

08 Ocak 2017 16:33

Merkez Toroslar ilçesinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılarak Yalınayak deresine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin 4 yaşındaki kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu'yu (25) arama çalışmaları sürüyor.

Dere yatağında devam eden arama çalışmalarında, AFAD ve itfaiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, bölgenin sazlık ve çamur olması nedeniyle zor anlar yaşıyor. Ekipler, yer yer yaklaşık 2 metreyi bulan suda kayıp şahısları ararken, dere kenarındaki sazlıklar da iş makineleriyle temizleniyor.

Çalışmalara, Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıçlar da destek veriyor.
29 Aralık'ta meydana gelen selde, merkez Toroslar ilçesindeki köprüden geçerken suya kapılarak debisi yükselen Yalınayak deresine düşen otomobildeki Serkan ve Fatma Genç çifti hayatını kaybetmiş, aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu kaybolmuştu. 


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