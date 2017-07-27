Mersin'de kayıp olarak aranan şahsın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, 23 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinde Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki evinden bisikletini alarak ayağında oluşan mantar hastalığı için ot aramaya çıkan 77 yaşındaki Osman Boru'dan, bir daha haber alınamadı. Çocuklarının durumu polise haber vermesinin ardından arama çalışması başlatan ekipler, Osman Boru'nun bisikletini Merkez Mahallesi Mezbahane yolu üzerinde bir elektrik direğinin dibinde bırakılmış vaziyette buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis ve AFAD ekipleri, ormanlık alanda yaşlı adamın cesedini buldu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Boru'nun cenazesi, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Tandoğan