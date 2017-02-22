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Mersin'de market soyguncularından 1 kişi yakalandı

Mersin’in Mut ilçesinde, bir marketin demir penceresini kesip içeri girerek kasadaki bozuk paraları alan, pahalı ürünleri de çuvallara doldurup götüren hırsızlardan biri jandarma tarafından yakalandı.

Mersinde market soyguncularından 1 kişi yakalandı

22 Şubat 2017 10:52

Edinilen bilgilere göre olay, 16 Ocak 2017 Pazartesi gecesi ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi Mut Silifke Karayolu sanayi sitesi girişinde Okan Esen’e ait bir markette meydana geldi. Sabah erken saatlerde komşuları, demir pencerenin kırık ve açık olması üzerine market sahibini arayarak haber verdi.

Market sahibi Esen, kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların izini aradı. Kamera görüntülerine göre, pencerenin demirini kırıp içeriye giren 3'ü kapüşonlu ve 1 kişinin de dışarıda gözcü olduğu olayda, zanlılar, kasadaki bozuk paraları, çeşitli markalarda sigara, içki çeşitleri, çerez, çay, diş macunu ürünleri ve dolapta bulunan kese peynirini çuvallara doldurarak kaçtı.

Olayı soruşturan jandarma, güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıların peşine düştü. Jandarma ekiplerinin çalışması sonunda market içerisinde alkol grupları, sigaralar, bozuk paralar, buzdolabı içerisindeki peynirler, çikolata grupları, çereze varıncaya kadar toplam 17 bin lira alan hırsızlardan İ.U yakalanarak gözaltına alındıktan sonra Mut Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık makamında ifadesi alınan İ.U isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Hasan Çetin
 

Etiketler: Market soyguncuları, mersin


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