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Mersin'de motosiklet kazaları: 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 5 kişi yaralandı.

Mersinde motosiklet kazaları: 5 yaralı

07 Kasım 2016 15:06

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde lise öğrencisi A.S.U. adlı genç kızın kullandığı 33 VPA 07 plakalı motosiklet, Adem A. yönetimindeki 33 VFS 91 plakalı motosiklet ile Ahmet Refikbey Caddesi'nde çarpıştı. Kazada dili boğazına kaçan genç kıza çevredekiler ilk müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesiyle genç kızın yeniden nefes alması sağlandı. Yaralanan 2 sürücü de kaza yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, ilçeye bağlı Çiftepınar Mahellesi'ndeki kazada ise Ömer T. yönetimindeki motosiklet, Adem B.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücünün yanı sıra motosikletlerin birinde yolcu olarak bulunduğu belirtilen Ayşe Y. adlı kadın da yaralandı. 3 yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Toplam 4 motosikletin karıştığı, 5 kişinin yaralandığı iki ayrı kazayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

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Etiketler: mersin, Motosiklet kazaları


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