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Mersin'de mülteci teknesi battı: 11 Suriyeli kurtarıldı

Mersin'de mülteci teknesi battı: 11 Suriyeli kurtarıldı
Mersin'de mülteci teknesi battı: 11 Suriyeli kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Balıkçılar tarafından kurtarılan 11 Suriye uyruklu mülteci, sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan ülke dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu göçmenlerin bulunduğu tekne, Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında battı. Yaklaşık 5 mil açıkta batan teknenin yardımına bölgede avlanan balıkçı teknesi yetişti. Batan teknede bulunan 11 Suriyeli göçmen, balıkçılar tarafından kurtarıldıktan sonra olay yerine giden sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. 

Suriyeli göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve Erdemli ilçesine götürüldükleri bildirilirken, olayda ölen ya da kayıp kimsenin olmadığı öğrenildi.  

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