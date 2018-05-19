Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Yeşil Mahalle D-400 karayolu Musalla kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinde seyir halinde olan Mustafa G. idaresindeki 56 AC 410 plakalı otomobil ile Erkan Uğur yönetimindeki 33 PB 570 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan Uğur olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mustafa G. ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Araç sürücüsü Mustafa G. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.