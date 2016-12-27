Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda, Mersin ve ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 155 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 12 Aralık 2016 tarihinden bugüne kadar 113 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, farklı tarihlerde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 65’inin tutuklandığı, 19’u adli kontrol kararıyla olmak üzere 48 şüphelinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.



