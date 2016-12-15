Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, merkez Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin ruhsata aykırı hareket ettikleri tespit edildi. Yapılan tespitler, Akdeniz Belediyesi'ne bildirilerek gerekli işlemin başlatılması istenildi. Akdeniz Belediyesi yapılan incelemenin ardından Metropol İş Merkezi'nde 9 içkili mekan, 13 çay ocağı ile eski otogar civarında 5 kafenin ruhsatını iptal etti. Ruhsatı iptal edilen iş yerlerine geçtiğimiz hafta konu tebliğ edilerek, iş yerlerini kapatmaları istenildi. Bugünde Akdeniz Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çevik kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteği ile ruhsatı iptal edilmiş iş yerlerini kapatarak mühürledi.

Yetkililer, uygulamaların devam edeceğini, önümüzdeki günlerde de ruhsata aykırı çalıştığı tespit edilen iş yerleri olursa kapatma işlemlerinin süreceğini bildirdi.

Koray Ünlü

MERSİN