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Mersin'de ruhsata aykırı çalışan 27 iş yeri kapatıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçe sınırlarında, 9'u içkili mekan, 13 çay ocağı ve 5 kafe olmak üzere 27 iş yeri, ruhsata aykırı faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle kapatıldı.

Mersinde ruhsata aykırı çalışan 27 iş yeri kapatıldı

15 Aralık 2016 13:21

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, merkez Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinin ruhsata aykırı hareket ettikleri tespit edildi. Yapılan tespitler, Akdeniz Belediyesi'ne bildirilerek gerekli işlemin başlatılması istenildi. Akdeniz Belediyesi yapılan incelemenin ardından Metropol İş Merkezi'nde 9 içkili mekan, 13 çay ocağı ile eski otogar civarında 5 kafenin ruhsatını iptal etti. Ruhsatı iptal edilen iş yerlerine geçtiğimiz hafta konu tebliğ edilerek, iş yerlerini kapatmaları istenildi. Bugünde Akdeniz Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çevik kuvvet ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteği ile ruhsatı iptal edilmiş iş yerlerini kapatarak mühürledi.
Yetkililer, uygulamaların devam edeceğini, önümüzdeki günlerde de ruhsata aykırı çalıştığı tespit edilen iş yerleri olursa kapatma işlemlerinin süreceğini bildirdi. 

Koray Ünlü
MERSİN


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