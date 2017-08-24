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Mersin'de sahte deterjan ve şampuan operasyonu

Mersin polisi, insanların sağlığı ile oynayan sahte deterjan ve şampuan üreticilerine şok baskın düzenledi. Ele geçirilen sahte deterjan, şampuan ve yumuşatıcılar imalatta kullanılan malzemeler 3 kamyonla taşınabildi.

Mersinde sahte deterjan ve şampuan operasyonu

24 Ağustos 2017 10:18

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların sağlığı ile oynayan sahte deterjan ve şampuan üreticilerini takibe aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Mahallesi'nde sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, cumhuriyet savcısından alınan izin doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 kilo 540 gram sıvı ve toz deterjan, bin 450 adet değişik markalara ait satışa hazır şampuan ve yumuşatıcı, 25 kilogram renklendirici kimyasal madde, 20 kilogram deterjan süsü, 68 bin adet değişik markalara ait marka etiketi, 14 bin doluma hazır boş şampuan kutusu ve kapağı, 2 dolum yapımında kullanılan kompresör, 1 adet bin kilogramlık dolum makinesi ve tankı, 3 hassas terazi, 1 ambalaj baskı yapıştırma makinesi ile 1 elektronik şampuan dolum makinesi ele geçirildi.

Sahte temizlik ürünleri ancak 3 kamyonla taşınabilirken, ürünlerin soruşturma bittikten sonra imha edileceği öğrenildi. Özellikle bu işi yapan şahısların poşet ve torba olarak marka isimlerin ürünlerini kullanması ise dikkat çekti.

Operasyonda K.D., D.E. ve H.Y.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. 

Koray Ünlü

Etiketler: mersin


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