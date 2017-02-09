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Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'de bir kamyonun kasasında yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok miktarda sahte içki ele geçirildi.


09 Şubat 2017 12:06

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bir kamyonu takibe aldı. Kovalamaca sırasında sürücüsünün ara sokaklarda terk ederek kaçtığı araç, polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Araçta yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 2 bin 973 şişe kaçak içki ve 35 litre içki yapımında kullanılan sıvı ile 78 adet boş bidon ele geçirildi.

İşlemler devam ettiği sırada polise teslim olan ve aracın sürücüsü olduğunu söyleyen Veysi E. ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 


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