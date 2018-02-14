Mersin'de sahte içki operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ve gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalar kapsamında A.N. ve M.Ö. isimli şahısların adresinde arama yaptı. Aramada 75 şişe değişik markalarda sahte 70'lik içki, 103 litre etil alkol ve 40 adet boş şişe ele geçirildi.

Ekiplerin bir büfeye düzenlediği operasyonda ise değişik markalarda sahte 165 şişe 70'lik içki, 58 litre sahte alkol sıvısı, 140 paket gümrük kaçağı sigara, 24 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Ekiplerin son olarak Ş.C., Z.C. ve B.P. isimli şahısların oturduğu ikamette yaptığı aramada ise 20 şişe değişik markalarda 70'lik sahte içki, 20 adet boş içki şişesi ve 90 litre sahte alkol sıvısı ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.