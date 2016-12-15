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Mersin’de soğuk ve fırtına: 1 ölü

Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve soğuk nedeniyle 1 kişi öldü. Şiddetli fırtına önüne ne geldiyse yıkıp geçti.

Mersinde soğuk ve fırtına: 1 ölü

15 Aralık 2016 12:50

İki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve soğuk nedeniyle kalp krizi geçiren 60 yaşındaki Mustafa Esmaray, Atakent Mahallesinde ölü bulundu. Yeşilovacık Mahallesi’nde tonlarca ağırlığında iki tır seyir halinde iken devrildi. Silifke-Antalya yolu bir gün devrilen tırlar nedeniyle kapanırken tali yoldan trafik akışı sağlandı. Yeşilovacık Merkez Camii’nin minaresi yıkılırken, ağaçlar ikiye ayrıldı, çatılar uçtu, seralar patladı, elektrik ve telefon telleri koptu, elektrik trafoları ve petrol istasyonu yıkıldı. Bölgeye iki gündür elektrik verilemiyor. Bir marangoz atölyesinin duvarı yıkıldı, çatısı uçtu atölye kullanılamaz hale geldi.

Salatalık üreticilerinin hasat zamanında seraları yıkılırken ürünler büyük zarar gördü. Atayurt Mahallesi’nde ise naylon seraların patlaması nedeniyle yetişen çilek ve domates zarar gördü.

"ÜRETİCİLERİMİZ ZARAR GÖRDÜ"

Işıklı Mahalle Muhtarı Zekeriya Özkan, mahallelerinin büyük bir zarara uğradığını belirterek, “Tarihinde ilk defa böyle bir şiddetli fırtına görüyoruz. Şiddetli fırtına nedeniyle tırlar devrildi, minare yıkıldı, ağaçlar ikiye ayrıldı, çatılar uçtu, seralar, elektrik trafoları ve petrol istasyonu yıkıldı. Özellikle bölgemizde bulunan üreticilerimiz zarar gördü. Salatalık üretiminde hasada başlayacağımız zaman yaşanan bu olay çiftçimizi büyük zarara uğrattı. Devlet Büyüklerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

Yeşilovacık Mahalle Muhtarı Duran Yetkin ise, “Mahallemizde maddi hasar meydana geldi. Portakal ve limon bahçelerinde, salatalık seramızda hasarımız çok büyüktür. Sezona mutlu girmeyi beklerken bir fırtına geldi her şeşi yerle bir etti” şeklinde konuştu.

Atayurt Mahalle Muhtarı Nebi Güven, mahallelerinde çilek ve domates üretimi yapıldığını belirterek, “Şiddetli fırtına nedeniyle seralarımız patladı. Gözümüz gibi baktığımız çilek ve domates fidelerimiz zarar gördü. Yaşanan hadise bizleri üzdü. Devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler: Mustafa Esmaray, Zekeriya Özkan


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