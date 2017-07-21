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Mersin'de suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Mersin Meyve ve Sebze Hal Kompleksindeki iş yeri sahiplerini tehdit ederek, aidat adı altında haraç topladıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. 5 aylık teknik ve fiziki takipten sonra gözaltına alınan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Mersinde suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

21 Temmuz 2017 17:14

Edinilen bilgiye göre, Hal Kompleksinde bir grubun uzun yılardır iş yeri sahipleri üzerinde baskı kurup, haraç aldığını belirleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takipte, "suç örgütü olarak" hareket eden şüphelilerin güvenliklerini sağladıklarını ileri sürdükleri iş yeri sahiplerinden aidat adı altında tehditle haraç topladıkları tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, biri Antalya'da olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından "nitelikli yağma" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında 18 yaşından küçük bir şüphelinin de arandığı öğrenildi. 

Etiketler: mersin, Suç örgütü operasyonu


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