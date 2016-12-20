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Mersin'de sulama havuzunda erkek cesedi bulundu

Mersin'de tarımsal sulama havuzu içerisinde bir erkek cesedi bulundu.


20 Aralık 2016 10:22

Edinilen bilgiye göre, Bozön Mahallesi'nde yaşayan 50-55 yaşları arasındaki Kemal Tunç'un arkadaşları, Tunç'un ziyaretine gittiler. Tunç'u yaşadığı barakada bulamayan arkadaşları, telefonla arayarak ulaşmaya çalıştı. Tunç'un telefonunun ve montunun barakanın yanında bulunan tarımsal sulama havuzunun yanında olduğunu fark eden arkadaşları, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havuzun boşaltılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de ilk olarak havuzu boşalttı, ardından Tunç'un cansız bedenini halatlar yardımıyla havuzdan çıkardı.
Tunç'un cesedi otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Etiketler: mersin


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