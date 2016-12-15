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Mersin'de şüpheli araç fünye ile patlatıldı

Mersin'de uzun süredir park halinde olan ve sürücüsüne ulaşılamayan bir otomobil, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatıldı. Patlatılan otomobilin bagajından, boş kutular, pet şişeler, giyim ve mutfak malzemeleri çıktı.

Mersinde şüpheli araç fünye ile patlatıldı

15 Aralık 2016 13:19
Mersin'de şüpheli araç fünye ile patlatıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mersin Limanı C Kapı önünde uzun süredir park halinde olan 01 CFR 37 plakalı eski model bir otomobilin durumunu şüpheli bulan polis, aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Ancak yapılan araştırmalara rağmen otomobilin sürücüsü bulunamadı. Son dönem yaşanan terör saldırıları da göz önünde bulundurularak olay yerine gelen bomba imha uzmanlarınca araç çevresinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından araç, bagaj kısmına yerleştirilen fünye ile patlatıldı. Patlatılan otomobilin bagajından, boş kutular, pet şişeler, giyim ve mutfak malzemeleri çıktı.
Otomobil, incelemenin ardından çekici ile otoparka çekildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Hüseyin Kar
MERSİN


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