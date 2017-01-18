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Mersin'de şüpheli çanta alarmı

Mersin'in Erdemli ilçesinde emniyet binası yakınındaki bir banka bırakılan şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı.

Mersinde şüpheli çanta alarmı

18 Ocak 2017 10:26
Mersin'de şüpheli çanta alarmı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde vatandaşlar, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki binanın önündeki bankta şüpheli bir çanta bulunduğunu ihbar etti. Emniyet müdürlüğü binasının yanındaki bina çok sayıda polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, bölge trafiğe kapatılıp, şeritle çevrildi. Meraklı vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırıldı. 

Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekibi incelemenin ardından şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Görevli memurun 'kontrollü patlatma' diyerek üç kez ikazının ardından çanta fünyeyle patlatıldı. Patlatılan çantadan kıyafet ve defter çıktı.

Şüpheli çantanın öğrenciler tarafından bankta unutulmuş olabileceği değerlendirilirken, konuyla ilgi soruşturma sürüyor. 

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Etiketler: mersin, şüpheli çanta


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