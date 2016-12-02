Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan valilik binasının arka tarafından yer alan İl Nüfus Müdürlüğü önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan Suriyeliler, yoğunluk oluşturdu. Bina önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, Uray Caddesi'nin bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri, Uray Caddesi'nin her iki yanına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Suriyeli vatandaşların birbirlerine zarar vermemesi için düzenli sıra oluşturularak, işlemlerini yapmaları sağlandı. Yaşanan yoğunlukta kucaklarında bebekleri ve aralarında hasta ve engellilerin de yer aldığı sığınmacılar, polisin aldığı önlemlerle sırayla müdürlüğe yönlendirilerek kayıt altına alındı. İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler, PTT'ye yönlendirilerek 100 TL yardım almaları sağlandı. Hafta başından bu yana devam eden işlemlerin daha ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

Bu arada Mersin'de resmi kayıtlara göre 170, gayri resmi rakamlara göre ise 300 bin civarında Suriyeli sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Koray Ünlü



