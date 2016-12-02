Diğer
Kategoriler

Mersin'de Suriyelilerin '100 TL' yoğunluğu

Mersin'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan kaynakla kişi başına yapılacak 100 TL yardımdan yararlanmak isteyen Suriyeliler, ikametgah belgesi almak için İl Nüfus Müdürlüğü önünde yoğunluk oluşturdu. Bölgede çevik kuvvet ekipleri barikat kurarak, izdiham yaşanmasını engelliyor.

Mersinde Suriyelilerin 100 TL yoğunluğu

02 Aralık 2016 16:25

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan valilik binasının arka tarafından yer alan İl Nüfus Müdürlüğü önünde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan Suriyeliler, yoğunluk oluşturdu. Bina önünde uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, Uray Caddesi'nin bir süre trafiğe kapanmasına neden oldu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri, Uray Caddesi'nin her iki yanına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Suriyeli vatandaşların birbirlerine zarar vermemesi için düzenli sıra oluşturularak, işlemlerini yapmaları sağlandı. Yaşanan yoğunlukta kucaklarında bebekleri ve aralarında hasta ve engellilerin de yer aldığı sığınmacılar, polisin aldığı önlemlerle sırayla müdürlüğe yönlendirilerek kayıt altına alındı. İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler, PTT'ye yönlendirilerek 100 TL yardım almaları sağlandı. Hafta başından bu yana devam eden işlemlerin daha ne kadar süreceği ise bilinmiyor.
Bu arada Mersin'de resmi kayıtlara göre 170, gayri resmi rakamlara göre ise 300 bin civarında Suriyeli sığınmacının yaşadığı ifade ediliyor.

Koray Ünlü 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç