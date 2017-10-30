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Mersin'de tarihi eser operasyonu...

Mersin'de, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersinde tarihi eser operasyonu...

30 Ekim 2017 15:38

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde gasp ve tarihi eserle ilgili 4 şahsı takibe aldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda şahısların evine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 45 parça değişik boy ve ebatlarda tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen deri kitap, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen metal kaplı kitap, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen altın görünümlü heykel, 307 tarihi eser olduğu değerlendirilen altın görünümlü sikke, 12 tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş görünümlü sikke, 47 kuru sıkı fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 kelepçe, 1 terazi, 29 av fişeği, 3 cam şişe içerisinde cıva olduğu değerlendirilen madde, 114 captagon uyuşturucu hap ile 2 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.  

Etiketler: mersin, tarihi eser

 

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