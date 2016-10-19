Mersin'de bir otelde düzenlenen toplantıyla uygulamanın tanıtımı yapılırken, uygulamanın ilk denemesi de yapıldı. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yasemin Bedir, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürü Yakup Kurt ile firma yetkilileri katıldı. Genel Müdür Yasemin Bedir ile Ulaşım Planlama Şube Müdürü Yakup Kurt'un sunumlarının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye otobüslerinde halen devam etmekte olan bir kent kart uygulamaları olduğunu söyledi. Kent kart uygulamasını yürüten firma ile Mastercard arasında imzalanan protokolle vatandaşlara çeşitli kolaylıklar getirildiğini vurgulayan Kocamaz, "Bundan böyle kredi kartı sahipleri üzerilerinde kent kart bulunmasa dahi kredi kartlarını veya mobil cüzdanlarını otobüsteki okuyucularına yaklaştırarak ödemelerini yapabileceklerdir. Ayrıca haftanın belirli günlerinde tüm hatlardaki belediye otobüslerinden ücretsiz ulaşım hizmeti alabileceklerdir. Mersinli hemşehrilerimiz tıpkı Londra, Chicago gibi dünyanın büyük kentlerinde olduğu gibi toplu taşıma hizmetlerinde kredi kartını kullanabileceklerdir" diye konuştu.

"Bu uygulama Türkiye'de ilk"

Bu uygulamanın Türkiye'de bir ilk olacağını vurgulayan Kocamaz, "Kullanıcısını kart doldurma zahmetinden kurtaran, ödeme işlemini daha hızlı ve güvenli kılan bu uygulama dünyanın çok az ülkesinde, kentinde hizmet vermekte, Türkiye’de de ilk defa Mersin’imizde uygulama imkanı bulacaktır. Türkiye’de yaygınlaştıktan sonra başka şehirlere seyahat edecek olan Mersinliler gittikleri şehirlerdeki sistemlere yabancılık çekmeme, ceplerindeki kartı toplu ulaşımda kullanabileceklerdir. Turizm cenneti olan Mersin’imize başka şehir ve ülkelerden gelen ziyaretçilerimiz de bu uygulama sayesinde toplu taşımadan kolayca faydalanabileceklerdir. Günlük hayatımızı kolaylaştıracak olan bu uygulamadaki temel amacımız şehrimizde toplu taşımayı vatandaşlarımız için en basit ve güvenilir hale getirmektir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın bu yeni teknoloji ile buluşturuyor olmadan dolayı büyük onur duyuyoruz. Bu çalışmadan dolayı firma yetkililerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hüseyin Okan Merzeci Bulvarında transit bir koridor oluşturuyoruz"

Hayata geçirdikleri bu projeyle akıllı şehir olma yolunda önemli bir adımı daha attıklarının altını çizen Kocamaz, "Mersin’in ulaşım alt yapısını geliştirmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu çalışmalar kapsamında il merkezimizdeki 4 büyük ilçe için ana ulaşım omurgası niteliğinde olan ve kentimizin ulaşımının büyük bölümünü oluşturan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda yapacağımız katlı kavşak düzenlemeleriyle sürdürülebilir, transit bir koridor oluşturuyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğünce 2016 Nisan ayında yapımına başlanan proje kapsamında Mersin-Adana arasında D-400 karayolu kesintisiz hale getirilecek ve kapasitesi artırılacaktır. Bu proje ile Okan Merzeci Bulvarı koridor ve kavşak projelerinin, Hal kavşağı ve Akbelen Bulvarı üzerinde entegre etmeyi planlıyoruz. Ayrıca kısa süre trafik iyileştirme, etüt ve projeler kapsamında kent merkezinde belirlediğimiz kavşak ve koridorlarda gözlenen sorun ve dar boğazların giderilmesine yönelik projeler de üretmiş bulunuyoruz. Kent merkezi dolaşım programlarının oluşturulması ve hemzemin kavşak düzenlenmelerinin yanı sıra koridor ve katlı kavşak düzenlemelerine yönelik ön projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bu kapsamda Okan Merzeci ve Akbelen Bulvarlarının transit koridorlar olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her iki koridor üzerinde bulunan toplam 19 noktadaki katkı kavşak projelerimiz hazırlanmış durumdadır. Ulaşımdaki alt yapı problemini kökten çözmeye ve ilimizdeki trafik sorununu tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bu çabalarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Mersin'deki dolmuş sayısın azaltmalıyız"

Vatandaşların toplu taşımayı kullanırken de bedava kullanmamasını isteyen Kocamaz, "Belirlenen kitlelere zaten biz ücretsiz hizmet veriyoruz. Ancak bu iş bazen abartılıyor. Normal vatandaşlarımızda toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz kullanıyor. Bedava binenlerden dolayı yıllık yaklaşık 40 milyon lira zararımız oluyor. Bu parayla 2-3 tane battı-çıktı yapabiliriz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Otobüslerimize binerken lütfen kartlarını okutarak binsinler. Birde şehrimize tepeden baktığımız zaman her yerde minibüsle dolu. Şu anda Mersin'de bin 440 tane minibüs var. Zamanında yapılan yanlış uygulama ve izinlerden dolayı şehrin her yeri minibüsle dolmuş, taşmış durumda. Bu sayının mutlaka azaltılması gerekiyor. Tarsus'da bunu yaptık. 20 yıllık Belediye Başkanlığım döneminde bırakın minibüs sayısının artmasını azalmaya gittik. Orada havuz sistemi oluşturduk. 6 minibüs bir olup, bir otobüs oldular. Yada 4 minibüs bir olup, midibüs oldular. Burada da bunu yapmamız gerekiyor. Dolmuşçu arkadaşlarda bunu sıcak bakması gerekiyor" dedi.

Basın toplantısının ardından Başkan Kocamaz ve Genel Müdür Yasemin Bedir, belediye otobüsüne kredi kartıyla binmenin ilk denemesini yaptılar.

Koray Ünlü