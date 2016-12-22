Diğer
Kategoriler

Mersin'de 'torbacılara' büyük darbe

Mersin'de torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 13 ayrı operasyonda gözaltına alınan 40 kişiden 19'u tutuklandı.

Mersinde torbacılara büyük darbe

22 Aralık 2016 11:05

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, il genelinde 'torbacı' tabir edilen ve gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, 1-16 Aralık tarihleri arasında yaptığı 13 operasyonda 245 kilo 217 gram esrar, 125 gram eroin, 52,8 gram kokain, 1 kilo 903 gram metamfetamin, 5 bin 155 ectasy tablet, 3 adet captagon tablet, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 sahte sürücü belgesi ele geçirdi. Operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 40 kişiden 19'u tutuklandı. 21 kişi ise serbest bırakıldı.

Etiketler: mersin, torbacı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç