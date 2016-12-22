Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, il genelinde 'torbacı' tabir edilen ve gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, 1-16 Aralık tarihleri arasında yaptığı 13 operasyonda 245 kilo 217 gram esrar, 125 gram eroin, 52,8 gram kokain, 1 kilo 903 gram metamfetamin, 5 bin 155 ectasy tablet, 3 adet captagon tablet, 1 av tüfeği, 1 tabanca ve 2 sahte sürücü belgesi ele geçirdi. Operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen 40 kişiden 19'u tutuklandı. 21 kişi ise serbest bırakıldı.