Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kemal Sındı'ya (53) evde, sabaha karşı tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan araştırmada, Kemal Sındı'nın yanmış vaziyette cansız bedenine ulaşıldı.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Sındı'nın cenazesi, polisin incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yangının, küçük mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı bildirildi.