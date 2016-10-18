Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcıları ile torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik düzenlediği 5 ayrı operasyonda, 1 kilo 780 gram eroin maddesi, 45 adet ecstasy tablet, 1 kilo 828 gram esrar maddesi, 20 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, ayrıca olaylarla ilgili olarak 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.