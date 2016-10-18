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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.


18 Ekim 2016 13:20

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim ekiplerinin uyuşturucu madde satışı yaparak gençleri zehirleyen sokak satıcıları ile torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik düzenlediği 5 ayrı operasyonda, 1 kilo 780 gram eroin maddesi, 45 adet ecstasy tablet, 1 kilo 828 gram esrar maddesi, 20 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler, ayrıca olaylarla ilgili olarak 13 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Adliye'ye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Etiketler: mersin, uyuşturucu operasyonu


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