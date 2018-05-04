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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 489 kök kenevir ve 50 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Mersinde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

04 Mayıs 2018 13:37

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tarsus ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde Tarsus ilçesi ve mahallelerinde bazı şahıslar tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisini aldı.

Alınan bilgiler doğrultusunda şüphelilerin ev adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler şüphelilerin evinde yaptığı aramada, 489 kök kenevir ve 50 gram kubar esrar ele geçirdi.


Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

 

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