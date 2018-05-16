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Mersin'de uyuşturucu operasyonu!

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda, içime hazır 9 paket eroin ve esrar tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersinde uyuşturucu operasyonu!

16 Mayıs 2018 19:27

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu trafiği ile ilgili yürüttüğü çalışmalar esnasında uyuşturucu madde satışı yaptıkları önesürülen biri kadın 3 kişiyi takibe aldı. Alıcı kılığına giren polis, şüphelilerle irtibata geçerek zanlıların kaldığı ikamete gitti.


Eve yapılan operasyonda, fişek diye tabir edilen içime hazır 9 paket eroin ile bir miktar esrar tohumu ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüksek miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.  

 

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