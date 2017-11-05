Diğer
Kategoriler

Mersin'de yağışlar sele neden oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar sele neden oldu.

Mersinde yağışlar sele neden oldu

05 Kasım 2017 17:10
Mersin'de yağışlar sele neden oldu - Tıkla İzle

Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ndeki Mintan Deresi ve Ayaş Mahallesi'ndeki Kuruçay'daki su seviyesinin yükselmesi yüzünden bazı evler iş yerleri sular altında kaldı. D-400 karayolunun bir bölümü sular altında kalınca trafik tek yönden sağlanıyor. Sel nedeniyle denizin rengi kızıla dönüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, olası bir sel felaketine karşı tedbir aldı.

Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, altyapı sorunları olduğunu belirterek, "Bunlarla karayolları ekipleri ve belediye tarafından çalışma başlatıldı. En kısa zamanda neticelenir, inşallah bir daha bi soruları bir daha yaşamayız" dedi.

Esnaf Harun Şimşek, ise iki gündür bölgedeki yağışların sele ve su baskınlarına neden olduğunu, ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığını belirtti. Kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor. 

Oktay İnce

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç