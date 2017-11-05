Mersin'de yağışlar sele neden oldu

Erdemli'nin tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ndeki Mintan Deresi ve Ayaş Mahallesi'ndeki Kuruçay'daki su seviyesinin yükselmesi yüzünden bazı evler iş yerleri sular altında kaldı. D-400 karayolunun bir bölümü sular altında kalınca trafik tek yönden sağlanıyor. Sel nedeniyle denizin rengi kızıla dönüştü. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, olası bir sel felaketine karşı tedbir aldı.

Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale, altyapı sorunları olduğunu belirterek, "Bunlarla karayolları ekipleri ve belediye tarafından çalışma başlatıldı. En kısa zamanda neticelenir, inşallah bir daha bi soruları bir daha yaşamayız" dedi.

Esnaf Harun Şimşek, ise iki gündür bölgedeki yağışların sele ve su baskınlarına neden olduğunu, ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığını belirtti. Kentte yağışlar aralıklarla devam ediyor.

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