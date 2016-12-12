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Mersin'de yaklaşık 50 HDP'li gözaltına alındı

Mersin'de HDP'ye yönelik operasyonda aralarında İl Başkanı ve meclis üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı.


12 Aralık 2016 10:25

 Haklarında yakalama kararı bulunan merkez Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Fazıl Türk adresinde bulunamazken, Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda, HDP İl Başkanı Sadun Doğan, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanverdi ile HDP Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediyesi Başkanı Fazıl Türk adresinde bulunamazken, Eş Başkan Yüksel Mutlu'nun ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan HDP'liler Mersin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün aranmasına devam edilirken, kentte operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Hüseyin Kar - Koray Ünlü
MERSİN


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