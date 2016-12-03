Olay, İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde anne Gülizar Korkmaz, çocukları 4 yaşındaki Aleyna ile 3 yaşındaki Şehmus uyandığında sobayı yaktı. Anne Korkmaz, daha sonra yıkadığı bazı çamaşırları çabuk kurusun diye sobanın kenarına bırakarak tarlaya çalışmaya gitti..

İddiaya göre annenin bıraktığı çamaşırlardan bazıları yanmaya başladı. Yanan kumaş parçalarından çıkan duman kısa sürede kapısı kapalı olan çocukların yattığı odayı sardı. Evinde yangın çıktığını fark eden anne hemen kapıyı açarak içeri girdi. Dumandan etkilenen çocuklarını odada baygın halde bulan kadının çığlığına çevre sakinleri yetişti. Duman kaplayan evi mahalle sakinleri ve yakınları kendi imkanları ile söndürdü. 2 çocuk yine babası ve yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede müdahale edilen çocukların duman zehirlenmesine bağlı olarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. Çocuklarının ölüm haberini alan yakınları kriz geçirdi.

Baba Şehmus Korkmaz, tarlada çalıştığı sıra eşinin kendisini çağırdığını ifade ederek, “Hanım çağırdı gittik, böyle gördük. Tarlada çalışıyorduk. Kendi imkanlarımızla söndürdük” dedi.