Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Mersin’de yangın faciası: 2 kardeş can verdi

Mersin’de yangın faciası: 2 kardeş can verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde, sobanın yanında bulunan çamaşırların bir anda alev alması sonucu çıkan yangında iki kardeş, zehirlenerek can verdi

Mersinde yangın faciası: 2 kardeş can verdi

03 Aralık 2016 14:00

Olay, İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde anne Gülizar Korkmaz, çocukları 4 yaşındaki Aleyna ile 3 yaşındaki Şehmus uyandığında sobayı yaktı. Anne Korkmaz, daha sonra yıkadığı bazı çamaşırları çabuk kurusun diye sobanın kenarına bırakarak tarlaya çalışmaya gitti..

İddiaya göre annenin bıraktığı çamaşırlardan bazıları yanmaya başladı. Yanan kumaş parçalarından çıkan duman kısa sürede kapısı kapalı olan çocukların yattığı odayı sardı. Evinde yangın çıktığını fark eden anne hemen kapıyı açarak içeri girdi. Dumandan etkilenen çocuklarını odada baygın halde bulan kadının çığlığına çevre sakinleri yetişti. Duman kaplayan evi mahalle sakinleri ve yakınları kendi imkanları ile söndürdü. 2 çocuk yine babası ve yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede müdahale edilen çocukların duman zehirlenmesine bağlı olarak yaşamını yitirdikleri belirlendi. Çocuklarının ölüm haberini alan yakınları kriz geçirdi.

Baba Şehmus Korkmaz, tarlada çalıştığı sıra eşinin kendisini çağırdığını ifade ederek, “Hanım çağırdı gittik, böyle gördük. Tarlada çalışıyorduk. Kendi imkanlarımızla söndürdük” dedi.

Etiketler: mersin, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç